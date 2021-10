L'editoriale di Costanzo: "Il club che sa coltivare l'emozione dei tifosi"

Quelli della Roma sanno come attirare l’attenzione dei tifosi. Infatti, mandano continuamente in onda le immagini di Spinazzola che corre a Trigoria, testimoniando un suo rientro sempre più prossimo. Si dice che dovrebbe rientrare a dicembre ma siamo sicuri? Forse anche prima. D’altra parte, mi viene anche da dire che sarebbe meglio che la Roma facesse meno partite extracampionato, questo vale per la Roma, il Milan e tutte le altre. (…). Ribadisco adesso che se si giocano in tanti giorni alternativi alla domenica, anche partite di campionato, il medesimo risultato snaturato.

(Corsport - M. Costanzo)