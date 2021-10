L’autolesionismo da barzelletta che torna sempre

L'arrivo di José Mourinho nella Capitale aveva fatto sperare che molte delle abitudini della Roma sarebbero sparite. Il fatto che i Friedkin avessero investito sul mercato estivo 90 milioni di euro, per l'acquisto di pezzi pregiati per giunta, sembrava una mossa che andava proprio nella direzione del cambiamento. Eppure alla fine niente sembra cambiare. La Roma di giovedì sera in Norvegia ha messo in atto ancora una volta il dramma della sconfitta pesante, con sei gol subiti, che si aggiunge a quelle rimediate negli ultimi anni a partire dal 7-1 con il Manchester United, fino ai risultati tennistici contro Bayern Monaco, Barcellona e ancora Red Devils appena lo scorso anno. Adesso c'è la possibilità di rialzarsi contro il Napoli, ma la speranza che qualcosa possa davvero cambiare inizia a venir sempre meno.

(La Repubblica)