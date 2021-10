L'Assemblea di Lega ammette Lotito ma non c'è pace tra Lazio e Federcalcio

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha partecipato nella giornata di ieri all'Assemblea della Lega di Lissone, dopo che la scorsa settimana non gli era stato permesso prendere parte al Consiglio federale dopo la squalifica. Dal Pino ha infatti permesso l'accesso al presidente biancoceleste all'International Broadcast Centre, visto che quando l'argomento riguarda questioni patrimoniali è consuetudine che i proprietari dei club prendano parte all'Assemblea, anche se inibiti. La tensione con la Federcalcio però resta altissima, in attesa della decisione della Corte federale di appello che si riunirà il 19 ottobre per discutere della sua squalifica.

(corsera)