Lascia l’ad Fienga, traghettatore da Pallotta a Friedkin. Al suo posto Berardi

Non è un divorzio con lancio di coltelli, ma un “passaggio pianificato“. A Guido Fienga vanno anche 1,5 milioni di euro di buonuscita e una collaborazione. Il cambio di ad segna un momento importante per la Roma, sempre più nelle mani dei Friedkin. Fienga lascia il posto al 47enne Pietro Berardi, laurea alla Bocconi e una lunga esperienza lavorativa negli Stati Uniti nel campo dell’automotive. Fienga, l’ultimo dirigente della vecchia gestione ancora nei ranghi, è stato il traghettatore dalla presidenza Pallotta a quella dei Friedkin. Non tutti lo hanno amato, ma se la Roma adesso ha un progetto con Mourinho come simbolo lo si deve anche a lui.

(corsera)