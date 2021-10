L'arcobaleno di Pellegrini: questa Roma è in ripresa

Il risultato migliore ottenuto da Mourinho non è il quarto posto, bensì la definitiva maturazione di Lorenzo Pellegrini. L'allenatore ha tolto la comfort zone creata da Di Francesco e Fonseca e l'ombra di Dzeko, creando un giocatore determinante. Mourinho fece la stessa cosa al Chelsea con Lampard e Sneijder all'Inter. L'ultimo passo per raggiungere i due Campioni d'Europa Lorenzo l'ha compiuto a Cagliari, grazie ad un gesto che sapeva di avere. L'unico gol da fermo finora era stato quello contro l'Ajax ad aprile. Con il gol di ieri è arrivato a 5 in campionato, 8 in stagione. "Mi dicono che non so battere le punizioni, ma io continuo ad allenarmi", ha detto Pellegrini nel postpartita.

Nella ripresa la Roma è cresciuta anche grazie al 18enne Felix Afena, ultima scommessa di Mou. I giallorossi si erano messi nei guai contro un Cagliari con molte assenze, infatti i sardi erano passati in vantaggio con Pavoletti. La Roma chiude così una settimana iniziata con i 6 gol contro il Bodo. Mazzarri invece si lamenta per un possibile rigore.

(La Repubblica)