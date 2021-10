La vicinanza di Costanzo alla Raggi mette in imbarazzo la Roma

Oltre ad essere consulente per le strategie comunicative con particolare riferimento allo Stadio della Roma, Maurizio Costanzo è stato anche spin doctor dell'ormai ex sindaca di Roma Virginia Raggi. Il rapporto tra il noto giornalista e l'esponente del Movimento avrebbe però avuto qualche eco anche dalle parti di Trigoria. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del quotidiano, alla Roma sarebbe arrivata infatti qualche telefonata di peso in cui si cercava di capire se il club fosse “diventato sponsor del Movimento 5 stelle”.

Da Trigoria sarebbero arrivate risposte imbarazzate: la vicenda stadio è ancora tutta da definire, soprattutto ora che la Raggi non siederà più in Campidoglio.

(Il Foglio)