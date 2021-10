La squadra torna a lavoro. Abbonamenti parte la vendita

Nella giornata di oggi alle 11 prende ufficialmente il via la nuova campagna abbonamenti della Roma. L'aumento della capacità degli stadi al 75% permetterà al club giallorosso di poter vendere abbonamenti per le gare casalinghe di Serie A e per le due partite del girone di Conference League. In attesa di vedere se l'effetto Mourinho condizionerà ancora una volta le vendite, i giallorossi tornano a lavorare oggi a Trigoria in vista del big match di domenica prossima in casa della Juventus di Allegri.

(Il Messaggero)