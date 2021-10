La Roma studia statistica: tre gare su otto avvelenano il suo campionato

Il rigore fischiato da Orsato nel match tra Juventus e Roma è diventato un torrente di polemiche. La Roma ha deciso di seguire la linea-Mourinho: nessun commento ufficiale sull'argomento, perché è chiaro e non ce n'è bisogno, in più la squadra deve restare concentrata sulle partite e non pensare agli alibi. Essere corretti però non deve diventare un'aggravante: nelle tre sconfitte in campionato della Roma le decisioni arbitrali hanno pesantemente influenzato il risultato finale: l'espulsione di Pellegrini con l'Udinese, che lo ha costretto a saltare il derby, match in cui c'è l'episodio del fallo in area su Zaniolo; in Juventus-Roma ci sono l'episodio del rigore, il mancato giallo a Locatelli, il dubbio sul mani di Cuadrado, l'ingresso di Chiellini in area nel momento del rigore e il commento di Orsato a Cristante.

(Corsera)