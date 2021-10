La Roma riparte, nuovi acquisti per Mourinho a gennaio

Mourinho ha rimesso in piedi la Roma. Contro il Napoli di Spalletti i i giallorossi sono ripartiti dopo la pesante sconfitta in Conference League e ha allontanato la crisi, che avrebbe potuto aprirsi in caso di sconfitta con i partenopei. Gli accorgimenti tattici del tecnico portoghese hanno funzionato: difesa più bassa e ripartenze in verticale. Mancano soltanto i gol adesso. La Roma ha dimostrato di aver ritrovato solidità difensiva contro il Napoli che andava in gol da 33 partite di fila.

Il tecnico ha avuto le conferme che voleva dal gruppo dei titolari: alcuni come Cristante e Mancini sono cresciuti tantissimo, mentre altri non li considera all'altezza e ha così convinto la società a intervenire sul mercato. A gennaio non mancheranno occasioni per rinforzare la rosa.

(Corsport)