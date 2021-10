La Roma rimette a posto i tifosi

La Roma riparte e riapre la campagna abbonamenti. L'Olimpico lo rivedremo (quasi) pieno di tifosi, a partire dalla gara contro il Napoli, in programma domenica 24 ottobre alle ore 18. Per ora sarà pieno al 75 per cento. La Roma sta aspettando le ultime indicazioni dai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione per capire la gestione proprio di quel venticinque per cento restante e per la sicurezza da mantenere all'interno dell'impianto (per sottoscrivere l'abbonamento non serve il Green Pass, che però dovrà essere presentato all'entrata). Il tema caldo è il distanziamento: ovvio che in curva sarà più complicato mantenerlo, mentre nelle tribune si cercherà di lasciare un posto libero ogni quattro. I prezzi saranno in linea con quelli pre-covid. Lunedì si parte con la prelazione per i vecchi abbonati, come è sempre avvenuto anche in passato. Prelazione che sarà breve, circa tre giorni, per poi passare alla vendita libera delle tessere: il tifoso potrà andare sul sito, scaricare l'app Il mio posto, recuperare il vecchio codice pnr e procedere alla prenotazione/conferma del vecchio posto. Chi, per vari motivi, non potrà riavere la sua poltroncina, riceverà dalla Roma una proposta alternativa per una nuova collocazione all'interno dello stadio. . La composizione del nuovo Olimpico, grosso modo, potrà essere con questi numeri: 5.000 persone per le due curve, 4.000 per i quattro distinti (compreso quello riservato agli ospiti), 12 mila la Monte Mario e 10 mila la Tevere.

(Il Messaggero)