La Roma non decolla ma José in casa resta lo Special One

Nonostante sia solo mercoledì, per il match contro il Napoli sono stati venduti già 41.000 biglietti, di cui 20.000 abbonati ed entrambe le cifre sono destinate a crescere nonostante già ora il totale rappresenti il più alto delle ultime 4 stagioni per questa partita. La Roma di Mourinho, in testa nell'imbattibilità casalinga nell'era dei 3 punti, è in ritardo rispetto a quella dell'anno scorso: la squadra di Fonseca aveva 2 punti in più, che in realtà sarebbero stati 3 senza la sconfitta a tavolino contro il Verona ed aveva segnato 19 gol e subiti 8. I giallorossi erano terzi, mentre ora sono quarti a 9 punti dal Napoli primo ed ora hanno segnato 16 gol e subiti 9. Ci sono alcune differenze nella rosa, come ad esempio Rui Patricio, Vina, Abraham al posto di Dzeko e Zaniolo, che Fonseca non ha mai utilizzato. Il carattere della Roma quest'anno però sembra cambiato, sembra capace di qualsiasi cosa, anche se Mourinho sta spremendo i suoi titolarissimi, infatti è terzultimo come utilizzo di giocatori in Serie A. La Roma però spera di interrompere il tabù contro le big.

(gasport)