La Roma Femminile cade nel finale contro l’Inter

Una sconfitta che fa malissimo: la Roma femminile va ko nel recupero della quarta giornata. Le giallorosse, un punto nelle ultime tre partite, sono cadute 1-0 sul campo dell’Inter e, dopo soli sei turni, sono già staccate di otto punti dalla coppia di testa formata dalla Juventus e dal Sassuolo, prossimo avversario della squadra di Spugna.

La Roma, che ha schierato di nuovo Giugliano dal 1’ ma che era senza Bartoli (in panchina per un problema muscolare) ha sfiorato il gol del vantaggio nel primo tempo con Thaisa; nella ripresa, a 5’ dalla fine, è arrivata invece la beffa, con la rete delle nerazzurre firmata dalla camerunese Ajara. Ora la sosta per la Coppa Italia (oggi Brescia-Lazio) e per gli impegni della Nazionale. Si torna a giocare nell’ultimo weekend di ottobre.

(Corsera)