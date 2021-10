La Roma di De Rossi contro l’Atalanta. Il tecnico: "Gara tra due grandi realtà"

IL TEMPO - Oggi alle 15 la Roma Primavera scende in campo in casa dell’Atalanta (diretta SportItalia). Mister De Rossi si aspetta conferme. «Il gruppo ha dato risposte importanti - dice - sarà una partita avvincente». Il tecnico dei giallorossi punta poi i riflettori sugli avversari. «L’Atalanta, come la Roma, dà grande importanza al settore giovanile ed infatti entrambe hanno sfornato tanti giocatori diventati protagonisti».