La rabbia e il silenzio ma alla fine il rigore l’ha sbagliato Veretout

A sbagliare il rigore contro la Juventus è stato Veretout, non Orsato. La rabbia in questo caso va seppellita. Come spesso le capita, la Roma è uscita arrabbiata dallo stadio della Juventus. Se gli scontri con gli arbitri fossero vitali, i giallorossi avrebbero dovuto abbandonare il calcio ai tempi di Michelotti. Quella con la terna arbitrale è una guerra inutile, che annebbia il valore degli avversari. La Roma non meritava di perdere, come ha detto Allegri, ma non ha fatto abbastanza per vincere, infatti non ha tirato molto in porta ed ha creato poco. Riguardo agli errori di Orsato, la società ha scelto la linea del silenzio, ma si parla di dossier da spedire in Lega. Piuttosto si rifletta sul fatto che la Roma di Mourinho ha due punti in meno dell'anno scorso.

(La Repubblica - Enrico Sisti)