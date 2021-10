La Primavera sfida l’Atalanta. È la trasferta più difficile

La Roma Primavera agli ordini di Alberto De Rossi si prepara a scendere in campo questo pomeriggio alle 15 in casa dell'Atalanta. Trasferta delicata per i giovani giallorossi, che vogliono difendere il primo posto in classifica e che dovranno fare a meno dei vari giocatori convocati in prima squadra da Mourinho e che non potranno partire per Bergamo. «Si affrontano due società che hanno sempre creduto nel settore giovanile e sfornato tanti talenti. Anche quest’anno sarà una partita equilibrata che cercheremo di vincere per recuperare i due punti persi contro l’Empoli» le parole di mister De Rossi nella giornata di ieri.

(corsera)