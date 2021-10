La Juve non si ferma: giallorosse k.o. e 29 vittorie di fila

Un vero e proprio spot per il Calcio Femminile quello andato in scena ieri tra la Roma e la Juventus. Il Tre Fontane torna ad essere aperto al pubblico e le due squadre si dividono la scena: nel primo tempo meglio le ragazze di Spugna, che passano in vantaggio - primo gol subito dalla squadra di Montemurro nel torneo - al 28' con un tap-in di Di Guglielmo. Poi la rimonta delle bianconere : Rosucci e Staskova ribaltano il risultato, siglando la vittoria consecutiva numero 29.

Così ha commentato la sconfitta il tecnico giallorosso: «Nel secondo tempo abbiamo avuto un calo fisico e la Juve aveva più cambi. Nel primo invece abbiamo fatto la partita che volevamo, con buone ripartenze, più azioni da gol rispetto a loro. Poi ci siamo abbassati un po’ ma abbiamo comunque preso gol su un tiro della domenica e su palla inattiva: per loro minimo sforzo e massimo risultato. Sapevo che era una partita importante ma non determinante, andiamo avanti».

(gasport)