La grande forza di reagire figlia del condottiero José

Giocare senza Mourinho in panchina non sarà facile, vista la squalifica rimediata dopo l'espulsione nella gara con il Napoli. La Roma che scenderà in campo questa sera a Cagliari però lo farà con in testa gli insegnamenti dello Special One. Un condottiero a cui i giocatori si sono votati e che per lui farebbero di tutto. Almeno gli undici titolari visti contro la squadra di Spalletti, che da otto giornate dominava il campionato e che contro i giallorossi ha subito una battuta d'arresto rischiando anche di subire la prima sconfitta stagionale nel finale di gara. L'effetto Mourinho si vede anche in queste reazioni, ma ora servirà costanza e arrivare fino a gennaio con i gicoatori che si hanno a disposizione, recuperando tutti quelli puniti dopo la trasferta in Norvegia e sperando che dal mercato invernale arrivino dei rinforzi.

(Il Messaggero)