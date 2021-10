La crisi all'improvviso: Mourinho deluso. Da Friedkin 75 milioni

La Roma cade in Norvegia e Mourinho finisce sul banco degli imputati. Il tecnico portoghese non ha digerito i sei gol incassati dal Bodo/Glimt e al termine della partita ha infatti scaricato metà della rosa messa a disposizione dai Friedkin, che nel frattempo continuino a investire soldi nelle casse della Roma e prendono l'impegno di versare altri 75 milioni entro il 31 dicembre 2022 per un nuovo aumento di capitale, come dimostrato nel testo del bilancio approvato ieri dal Cda giallorosso. Ma a contare è il campo e adesso ci si prepara alla sfida al Napoli capolista, che arriva nel momento peggiore per lo Special One. In campo andranno i titolari ma gli animi non sono distesi e il rischio di un'altra sconfitta non può non essere preso in considerazione.

(gasport)