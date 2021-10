La Champions come obiettivo. Ma questa Roma quanto vale davvero?

L'obiettivo dichiarato della Roma è ritrovare la Champions League. Mourinho lo sa bene e al momento, dopo queste prime giornate di campionato, è in linea con le richieste societarie. Ma dove può arrivare davvero questa Roma? Per rispondere si dovrà aspettare il prossimo mini tour de force che aspetta i giallorossi, che saranno impegnati in tre delicatissimi big match che decideranno la stagione. Juventus, Napoli e Milan saranno infatti le gare spartiacque per capire le reali ambizioni degli uomini di Mourinho. Cose da sistemare ci sono, ma lo Special One spera di rimanere in alto fino a gennaio e puntare sul mercato per rafforzarsi. Villar, Diawara, Reynolds e Mayoral sembrano in partenza, ma il tecnico portoghese non vorrebbe privarsi dello spagnolo che però fino a questo momento non ha trovato spazio. Qualcosa da registrare c'è sul fronte della difesa, con 10 gol presi in undici gare. Numeri non da Mourinho, che sulla solidità del reparto ha sempre basato le sue squadre e le sue grandi vittorie.

(gasport)