Koulibaly: "Incontrerò chi mi ha insultato"

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli di Spalletti, è il testimonial anti razzismo e in questi giorni sta prendendo in considerazione l'ipotesi di incontrare in un faccia a faccia il ragazzo che lo scorso 3 ottobre si era reso protagonista di insulti razzisti nei suoi confronti durante la gara al Franchi di Firenze. «La mia denuncia ha avuto un seguito e ho pensato perfino di avere sbagliato a farla, quando ho saputo che è stato individuato e punito un ragazzo. Mi dispiace che debba pagare delle conseguenze per il suo comportamento. Da Firenze mi hanno chiesto d’incontrarlo e ho risposto che sarei disponibile. Sono già stato nelle scuole per parlare di discriminazioni: tutti dobbiamo lottare per vincere questa battaglia».

(La Repubblica)