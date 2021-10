Juventus: Dybala verso la panchina, a centrocampo ipotesi Ramsey

Rebus formazione per Allegri in vista di Juventus-Roma, con poche certezze tra centrocampo e attacco. Dybala partirà dalla panchina, pronto a subentrare a partita in corso, ballottaggio tra Kean e Kaio Jorge per quanto riguarda il compagno di reparto di Chiesa.

Coperta ancor più corta a centrocampo: McKennie non è al meglio, Rabiot è indisponibile, Arthur ancora non in condizione e Bentancur è reduce dagli impegni con la nazionale uruguaiana. Da non sottovalutare l'ipotesi Ramsey in mediana con Locatelli, con Cuadrado arretrato sulla linea di difesa.

(La Repubblica ed. Torino)