Juve: Rabiot positivo al Covid, è fuori per la Roma. Dybala recupera

IL TEMPO - Il Covid toglie Rabiot alla Francia e alla Juventus. Il ct Deschamps, che per lo stesso motivo aveva dovuto rinunciare a Kanté del Chelsea, dovrà fare a meno del centrocampista per la finalissima di Nations League di stasera contro la Spagna, sono invece negativi gli altri calciatori inclusi il romanista Veretout e i milanisti Maignan e Theo Hernandez. Rabiot è stato posto in isolamento dove resterà per 10 giorni, saltando anche la sfida di campionato di domenica prossima contro la Roma, dove potrebbe essere sostituito dal brasiliano Arthur, rientrato ieri in amichevole contro l’Alessandria (2-1) dopo l’intervento per risolvere una calcificazione interossea che lo ha infastidito per buona parte della scorsa stagione.

Allegri spera anche di riavere a disposizione anche Dybala, fermato dal problema muscolare accusato contro la Sampdoria. Non sarà della partita Morata, tornato a svolgere ieri lavoro differenziato, il suo rientro è previsto per fine mese ma proverà a recuperare in tempo per la gara contro l’Inter del 24 ottobre.