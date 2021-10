Juve: problema muscolare per McKennie, poche scelte in mezzo per la Roma

In casa Juve le incognite verso il match con la Roma Roma non sono poche e sono legate soprattutto alle condizioni di chi rientrerà dagli impegni con le nazionali. La certezza è l’assenza di Adrien Rabiot, che con la Francia è risultato positivo al Covid, i dubbi riguardano Bentancur e McKennie. L’uruguaiano giocherà in Brasile giovedì notte, poi tornerà con gli altri sudamericani venerdì (in serata), ma potrà allenarsi solo alla vigilia. Lo statunitense invece, fermato da un problema muscolare, dovrebbe giocare la prossima gara degli USA con la Costa Rica.

Considerato che Arthur è recuperato ma non ha ancora certo il ritmo partita nelle gambe (ha giocato solo un’ora in amichevole con l’Alessandria), restano Locatelli e Bernardeschi, che dovrebbe essere utilizzato sulla sinistra al posto di Rabiot.

(Gasport)