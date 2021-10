José, Spalletti, Gasp e Inzaghi: tutti a casa squalificati

Se non è un record, poco ci manca: nel decimo turno di A mancheranno ben 4 allenatori delle big, tutti squalificati per un turno dal giudice sportivo Mastrandrea: Mourinho (Roma), Spalletti (Napoli), Gasperini (Atalanta) e Inzaghi (Inter). Il tecnico portoghese per doppia ammonizione, Spalletti “per aver rivolto all’arbitro frasi irrispettose, con atteggiamento ironico“, Inzaghi “per aver contestato platealmente e con veemenza una decisione arbitrale” e Gasperini “per aver rivolto frasi irriguardose al momento dell’ammonizione“. Al posto di Mourinho ci sarà Joao Sacramento.

Nella giornata di ieri ha parlato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi: "Spalletti ha la battuta pronta, ma Massa si è sentito attaccato e ha reagito come gli abbiamo chiesto, essendo intransigente con chi si comporta male. Con Mourinho e Spalletti ho parlato a fine gara, si sono scusati, segno di intelligenza”.

(Gasport)