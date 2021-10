José prepara la Mourinhata

L'ultima volta allo Stadium Mourinho era uscito vittorioso e aveva fatto infuriare i tifosi bianconeri con l'esultanza della mano sull'orecchio. Un gesto che ancora oggi a Torino si ricordano e che è passato alla storia come una mourinhata. Lo Special One adesso prepara un nuovo colpo, in uno stadio in cui la Roma è uscita sconfitta undici volte su dodici. L'unica vittoria risale al 1 agosto 2020, con le due squadre in campo con le riserve in vista delle gare europee. Mourinho vanta quattro vittorie contro Allegri, due pareggi e due sconfitte, ed è ovvio che voglia continuare ad aumentare il proprio numero di successi. I giallorossi sono avanti di quattro punti in classifica, ma la trasferta resta delicata anche solo per il numero di giocatori non al meglio. Il portoghese sembra sarà costretto a rinunciare ad Abraham, mentre è in dubbio Vina che rientrerà solo oggi dal ritiro della propria Nazionale.

(gasport)