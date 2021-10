José e Pioli: due che più diversi non si può

Domani ci sarà Roma-Milan, ovvero l'Estremizzatore contro il Normalizzatore. Mourinho, leader forte e autoritario contro Pioli, un uomo che ha sempre chiesto scusa di esistere almeno fino all'arrivo al Milan. Loro sono due opposti che non potrebbero incontrarsi in alcun modo. Il primo è partito con una rosa ridotta al minimo e che lui stesso ha dimezzato ancora di più, mentre Pioli ha una rosa molto lunga. Il metodo Mou è fatto di inclusioni ed esclusioni feroci, per Pioli invece la squadra è una famiglia, anche chi è escluso ne fa parte. Anche lo Special One ha parlato di famiglia, ma la sua è più un clan ristretto di uomini che hanno giurato fedeltà. Uno come Pioli è il classico ragazzo mite che uno come Mourinho non avrebbe mai voluto nella sua banda.

(corsport)