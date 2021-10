In tribuna 5 “titolari”, la tristezza di Villar

Linea dura di José Mourinho, che ha spedito in tribuna ben cinque protagonisti (in negativo) della disfatta di Bodo: Villar, Borja Mayoral, Diawara, Kumbulla e Reynolds non hanno trovato spazio in panchina nel match di ieri e hanno fatto posto a molti Primavera. Una scelta netta, che segna un definitivo punto di rottura tra il tecnico e una parte della rosa. Villar ha affidato ai social il suo pensiero, che sa di addio. “Sin dal primo giorno – le sue parole – ho rispettato questa maglia e sudato in ogni allenamento e partita… Fino a quando arriverà il momento di lasciare questa città continuerò ad impegnarmi per essere utile alla squadra”.

(corsera)