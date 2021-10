In tour con i grandi: dalla Juve al Napoli, la sfida di Mourinho

La Roma di Mourinho si prepara a un nuovo tour de force. Il prossimo ciclo di partite sarà fondamentale per i giallorossi, che metteranno alla prova gli insegnamenti dello Special One visti i tre scontri diretti che dovranno affrontare: nell'ordine Juventus, Napoli e Milan. Non una passeggiata, tanto più se si pensa ai risultati maturati nei big match negli ultimi due anni con Fonseca: solo 4 punti conquistati su 33 messi a disposizione. Bottino troppo magro per poter ambire a un posto in Champions League. Le prossime partiet saranno dunque fondamentali, per capire se Mourinho sia riuscito a portare una nuova mentalità a Trigoria e se questa squadra possa ambire a qualcosa di più del solo quarto posto.

(La Repubblica)