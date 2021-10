In ottocento per spingere i giallorossi

Saranno 762 i tifosi omanisti che questa sera saranno sugli spalti dell'Allianz Stadium per supportare la squadra di José Mourinho impegnata contro la Juventus. Settore ospiti tutto esaurito dopo poche ore dall'apertura della vendita, i tifosi hanno subito comprato il loro tagliando nonostante le proteste per il prezzo dei biglietti, ritenuto troppo alto. Molti sono partiti già ieri per Torino.

Incredibile successo anche per la campagna abbonamenti, adesso arrivata a 19,300 tessere vendute. Basti pensare che nella stagione 2019-2020 erano 18.900 gli abbonamenti venduti in una campagna durata circa tre mesi. Cifra raggiunta e superata in soli cinque giorni giorni. Curva Sud sold out, e così sarà anche per i Distinti Sud dove restano soltanto qualche centinaio di posti.

(Corsport)