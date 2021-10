In Norvegia spazio alle seconde linee

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera contro il Bodo/Glimt, nella dura trasferta in Norvegia in cui gli uomini di Mourinho dovranno mettere alle spalle la sconfitta contestata contro la Juventus. Lo Special One però sa di non poter esagerare e dovrà far ruotare molti giocatori in vista della sfida fondamentale contro il Napoli di Spalletti. In difesa, vista anche l'assenza di Karsdorp, pronto Reynolds con Ibanez, Kummbulla e Calafiori. A centrocampo rifiateranno sia Veretout che Cristante, mentre in attacco pronto Shomurodov supportato da Carles Perez, Villar ed El Shaarawy.

(Il Messaggero)