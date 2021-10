Il regolamento inchioda l’arbitro

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Direzione disastrosa da parte di Orsato. Pronti via manca un giallo a Locatelli, che al 3' ferma Zaniolo trattenendolo per la maglia. Al 26' giudica regolare uno stop con il braccio di Cuadrado che porta al vantaggio di Kean poi commette un errore gravissimo sul rigore concesso alla Roma. Al 41' Abraham cade in area durante un contrasto con Danilo che tocca il pallone, la sfera finisce sui piedi di Mkhitaryan (in posizione regolare perché servito dal brasiliano nonostante l'assistente Bindoni avesse segnalato fuorigioco) che viene atterrato da Szczesny. Orsato fischia rigore senza attendere lo svolgimento dell'azione, annullando ingiustamente il gol segnato da Abraham che sul rimpallo spedisce il pallone in fondo alla rete. Il Var interviene soltanto sul fuorigioco ma non può fare nulla sul fischio anticipato. Nell'intervallo l'arbitro ha anche argomentato con alcuni giocatori giallorossi: «Io fischio rigore, si fermano tutti e segni. Poi dai la colpa a me se sbagli il rigore». Ma così dimostra di non conoscere il regolamento. Anche quando assegna solo 3 minuti di recupero.