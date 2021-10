Il pacchetto Josè

Quando prendi José - così come quando decidi di affidarti a Conte - per dirla alla Marotta, porti a casa l'intero pacchetto. Lo prendi per crescere in fretta e cominciare - o tomare a vincere, non per un posto tra il secondo e il quarto. Lo prendi perché è un gran para... fulmine e sai bene che dovrai soddisfarne le richieste. Pochissimi allenatori sono stati capaci di imporsi in Italia senza i giocatori "importanti". Il pacchetto José trasse chi sostenne che Mourinho fosse da tempo in fase calante: anche al Tottenham non ebbe la possibilità di fare mercato, visto che il dub aveva investito tutto sul magnifico stadio da un miliardo di euro. Mou insistette a lungo con Levy per alzare il livello poi, disilluso, alla vigilia della partita di Premier col Southampton programmata quattro giorni prima della finale di coppa di Lega col City, annunciò che non sarebbe ricorso al turnover facendo irritare la società che gli aveva chiesto di risparmiare i titolari proprio in funzione della sfida con Guardiola. Il 19 aprile venne esonerato. Dove voglio arrivare? I 6 gol presi con i norvegesi è un risultato inaccettabile e ingiustificabile, ma chi ha a cuore le sorti della Roma, rifletta sulle parole di chi, persi Dzeko e Spinazzola, parlò di mercato di reazione e nelle prime partite ha peraltro dimostrato di puntare su tredici giocatori. In un momento di crisi generalizzata come questo, dove la stessa Juve sta soffrendo la perdita di un fuoriclasse come Ronaldo e i ritardi di condizione di Dybala e l'inter tenta con Dzeko e Dumfries di non far rimpiangere Lukaku e Hakimi, non servono sforzi topici per rendere competitiva la Roma. . Aggiungo che Mou non ha bisogno di un mental coach, come suggerisce la senatrice Binetti, e non spara mai a capocchia: ai tempi dell'Inter dopo una sconfitta a Bergamo, si rivolse così ai suoi: «II primo scudetto l'avete vinto in segreteria, il secondo senza avversari. Il terzo all'ultimo minuto. Siete proprio una squadra di merda».

(corsport)