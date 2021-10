Il grande dubbio: Abraham parte ma è pronto Shomurodov

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Oltre ogni dolore per provare ad essere in campo. L’unico dubbio di formazione per Mourinho è rappresentato dalla presenza dal primo minuto o meno di Abraham, che sta effettuando un tentativo di recupero lampo dopo la forte contusione al calcagno subita con la maglia dell’Inghilterra.

La buona notizia è arrivata dalla rifinitura di ieri: il numero 9 si è allenato insieme ai compagni e ci sono speranze di vederlo tra i titolari. Abraham, nonostante i progressi, sente ancora fastidio al piede e soltanto poche ora prima del calcio d’inizio verrà sciolto il dubbio: in giornata si sottoporrà ad altre terapie e farà di tutto per guidare l’attacco, continuando la striscia ininterrotta da titolare in campionato. «Migliora giorno dopo giorno. Intanto viene con noi e vediamo», le parole dello Special One alla vigilia.

Se non dovesse farcela - alla partenza da Fiumicino ha rassicurato ancora una volta i tifosi sulla sua presenza - Mourinho ha già pronta la carta Shomurodov, che in Serie A è partito dal primo minuto soltanto una volta, giocando alla sinistra dello stesso Abraham. Se andasse in panchina l’uzbeko è comunque pronto alla staffetta a gara in corso. Nessun problema - Cristante unico diffidato - per Viña sulla fascia sinistra dopo le fatiche con l’Uruguay: «Sta bene». Out Smalling e Spinazzola, che è tornato a lavorare con il pallone sul campo. Manca sempre meno al suo ritorno