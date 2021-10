Il falconiere di Olympia inneggia al duce. La Lazio lo sospende

La Lazio ha sospeso Juan Bernabè, falconiere della società capitolina, che sabato scorso dopo la fine della partita vinta contro l'Inter si è reso protagonista in un video in cui innegggia al Duce facendo il saluto romano. L'evento ha scatenato polemiche e sdegno da parte della comunità ebraica, come dimostrano le parole di Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane: «Davanti all’ostentazione di gesti e simbologie che rievocano ideali fascisti non possono esserci ambiguità e tentennamenti. Il comportamento dell’addestratore dell’aquila Olympia emblema della Lazio non lascia spazio a dubbi. Si intervenga con massima urgenza: via i fascisti e gli odiatori dal mondo del calcio». La Lazio continuerà a far volare l'aquila nello stadio, che sarà affidata a un collaboratore.

(La Repubblica)