Il diritto di fischiare

Oltre la sconfitta dell'Italia di Mancini, a San Siro a far discutere è la questione relativa a Donnarumma. L'ex portiere del Milan è stato fischiato per l'intera durante della gara dai tifosi, ma è giusto che questi siano difesi. I fischi non sono sempre uguali però: ci sono quelli da condannare sempre per il colore della pelle o della nazionalità e ci sono quelli dei tifosi traditi. I supporter rossoneri ragionano con logiche diverse e sentimentali rispetto a chi il calcio non lo segue. Se Donnarumma ha il diritto di andare dove vuole tradendo chi lo ha amato, allora forse i tifosi hanno il diritto di dissentire nell'unico modo non violento consentito.

(M. Gramellini 'Il Caffè' - Corsera)