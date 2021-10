Il cash per Zakaria

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Uno arriva, uno parte. L'equazione è stata il filo conduttore del passato mercato estivo [...]. Sarà d'attualità anche nella prossima finestra di gennaio. Quando, come sappiamo, la Roma proverà a materializzare un paio di acquisti, un centrocampista e un esterno difensivo. Così come vuole Mourinho che lo ha fatto capire in tutte le maniere. Partendo da bocciature precise, Diawara e Villar su tutti, che non lasciano troppo spazio a equivoci.

I nomi in entrata, almeno per quello che si è riusciti a sapere, sono ormai noti: Denis Zakaria per il centrocampo, Noussair Mazraoui per l'esterno, entrambi in scadenza il prossimo trenta giugno e, pare, con nessuna voglia di prolungare rispettivamente con Borussia Moenchengladbach e Ajax [...]. La Roma ha messo in preventivo di dover comunque spendere, ingaggi a parte, una cifra tra i dieci e i quindici milioni. In ogni caso [...] Pinto avrà la necessità di provare a confezionare almeno un paio di partenze.

[...] Non ci vuole molto per desumere che i due principali indiziati albergano a centrocampo, ovvero Diawara e Villar (oltre al baby Bove che dovrebbe partire in prestito). La Roma valuta entrambi i giocatori almeno dieci milioni. Li ha già proposti al Borussia per materializzare uno scambio alla pari per Zakaria, sapendo però che per Diawara il problema è un ingaggio superiore ai due milioni, mentre per Villar la questione non si pone visto che lo spagnolo ha uno stipendio annuale che non supera il mezzo milione di euro. Il club tedesco, per quello che si sa, non sarebbe contrario, ma il problema è convincere uno dei due giocatori a lasciare la Roma [...]. In alternativa per Villar ci sarebbero almeno un paio di club spagnoli, ma soprattutto ancora il Sassuolo dove, peraltro, ci sono un paio di giocatori che a Trigoria non dispiacciono per niente (Boga e l'ex Frattesi).