I tifosi rifiutano la maglia di Pellegrini

IL TEMPO (E. ZOTTI) – Una sconfitta imbarazzante, arrivata sotto gli occhi attoniti dei 395 tifosi che hanno seguito la Roma al Circolo Polare Artico. Nonostante un risultato pesantissimo il settore ospiti dell’Aspmyra Stadion non ha mai smesso di sostenere la squadra che, dopo il triplice fischio, si è diretta verso gli spalti per scusarsi con le persone partite dalla Capitale per assistere ad uno dei ko più pesanti della storia giallorossa.

Inizialmente Lorenzo Pellegrini si è tolto la maglia con l’intenzione di regalarla, ma i tifosi lo hanno stoppato invitandolo ad ascoltarli: il confronto con il capitano giallorosso è durato più di cinque minuti, con il numero 7 che ha rinnovato più volte le scuse di tutto lo spogliatoio.

Anche Abraham – che ha seguito l’intero colloquio con l’aiuto di un traduttore – si è scusato personalmente, invitando i presenti a sostenere lo stesso la squadra in vista delle prossime gare. Un chiarimento doveroso nei confronti di chi ha attraversato l’Europa e sfidato un freddo pungente per assistere ad una disfatta che lascia senza parole.