I Friedkin fanno la festa per i dipendenti

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Festa a Trigoria per i dipendenti della Roma. Dan e Ryan Friedkin hanno deciso di concedersi un momento di svago insieme alle persone che lavorano ogni giorno al Fulvio Bernardini e negli uffici di viale Tolstoj organizzando la 'Festa del dipendente', un mega-aperitivo in programma oggi pomeriggio nel centro tecnico giallorosso. Un'iniziativa in pieno stile statunitense, volta cementare i rapporti e i legami tra le persone che compongono la grande famiglia romanista e godersi qualche ora di relax. Un pomeriggio all'insegna della musica e delle risate: per l'occasione sono stati invitati il cantante Marco Conidi - autore del brano 'Mai sola mai' presente anche alla cena di squadra organizzata per celebrare le mille panchine di José Mourinho - e il duo comico Pablo e Pedro. Non sono escluse sorprese dell'ultimo minuto: lo Special One infatti potrebbe decidere di affacciarsi all'evento insieme ad un paio di giocatori per salutare i presenti e ringraziarli per il loro lavoro all'interno del club.