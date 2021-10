I fenomeni del terzo tempo

[...] A Roma, grazie a Mou e Mau, si respira da giorni un’aria diversa, frizzantina nonostante la temperatura estiva. Merito del derby che ce li ha riconsegnati nella loro espressione migliore, quella di impagabili comunicatori. Gli opposti in questo caso non si attraggono, ma si scontrano [...].

Il rapporto di Mou con il derby sembra (anche perché l’ha perso?) vagamente zemaniano: una partita come un’altra. Sarri, figlio di strapaese, l’ha invece accostato, vissuto e vinto festeggiandolo con entusiasmo giovanile, come un improvviso e inatteso incontro d’amore. Entrambi, lo scettico Mou e l’istintivo Mau, garantiscono con scaramucce a irresponsabilità limitata non solo la crescita spettacolare dell’evento più tradizionale, ma soprattutto la qualità delle contendenti. Roma e Lazio su di giri come ai tempi di Sensi e Cragnotti? La qualità di Eriksson e Capello accetta il confronto.

(Corsport - I. Zazzaroni)