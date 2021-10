Guido Fienga il bagnino

Il bagnino che nell’estate 2020 salvò la Roma in un mare di debiti consentendo a un soccorritore americano e a suo figlio di praticare la respirazione bocca a bocca (millions), lascia la spiaggia, che non è più l’ultima, e poco importa che si tratti di remissione delle deleghe o di altro. Dopo quasi tre anni da amministratore - e nel complesso otto nel club -, Guido Fienga riduce infatti il proprio impegno al ruolo di advisor (...) Il Fienga romanista, spesso tra due e più fuochi, ha avuto la fortuna/sfortuna di favorire e gestire il passaggio da Pallotta ai Friedkin, dovendo peraltro misurarsi con le difficoltà moltiplicate dalla pandemia. Nell’estate 2020 la Roma era prossima al fallimento, al punto che la federazione aveva minacciato di non iscriverla al campionato, Fienga riuscì a tenerla in linea di galleggiamento riducendo i costi (...) Infine, nel corso della battaglia in Lega su diritti tv, media company e fondi è stato il capo dell’opposizione alle big che puntavano su Dazn e sul no ai private equity e a un nuovo management. (...)

(corsport)