Gol dell'ex e arbitri

Se vi siete stupiti perché Pedro ha segnato al derby, questo editoriale non fa al caso vostro; il gol dell'ex noi ce l'abbiamo proprio come clausola di validità sul contratto con il quale cediamo un giocatore ad un'altra squadra, quindi tutto rientra nell'assoluta normalità. Il romanista vero lo sa da questa estate che Pedro avrebbe fatto gol contro di noi, lineare epilogo di ogni vicenda di mercato che riguardi la Roma. [...]

Per il resto credo sia giusto pensare ad archiviare il capitolo di questa partita, come ha detto il mister [...]. Sul primo gol siamo in superiorità e segnano. [...] Il secondo trattasi del contropiede perfetto, se non fosse che l'azione è viziata da mostruosi errori arbitrali: c'è un rigore per la Roma grosso come Piazza del Popolo, che prevede l'interruzione del gioco, e se non è rigore, perché come si è chiacchierato il fallo verrebbe commesso in offside, la partita andava fermata lo stesso per battere la punizione del fuorigioco. Troppi errori tutti insieme per trattarsi veramente di errori. Ai quali aggiungerei il cartellino mancante su Leiva. [...] Ma questo vuol dire essere della Roma ed avere in panchina un signore che si chiama J. Mourinho. [...] E poi c'è poco altro, è stato un derby che ricorderò come Zaniolo contro tutti. [...]

(Il Romanista - S. Bonvissuto)

