Gli ultras di tutta Italia: "Riapertura al 100%"

Il tempo continua a scorrere, ma gli stadi non sono ancora tornati a poter ospitare pubblico per il 100% della loro capienza. E se il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha annunciato l'imminente provvedimento per l'incremento degli spettatori dal 50 al 75% della capienza degli impianti, i tifosi di tutta Italia - devastati dalla crisi così come le varie società di calcio - puntano al ritorno alla normalità. E allora, dal mondo ultras, arriva forte e chiaro il messaggio in un comunicato, firmato da quasi 50 associazioni rappresentanti gli interessi dei tifosi:

"Rivendichiamo un calcio che riporti al centro i tifosi – scrivono gli ultras -, invochiamo al più presto la riapertura degli stadi al 100% e senza restrizioni, come succede in tanti campionato europei e in paesi toccati come noi dal Covid. Le percentuali prospettate in queste settimane (75%-80%) rappresentano solo un compromesso politico che non aggiunge nulla alla sicurezza sanitaria. Col 100% degli accessi vogliamo riappropriarci dei nostri settori con la passione e le ritualità del tifo organizzato che da sempre accompagnano il calcio italiano".

(Tuttosport)