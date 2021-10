Gli occhi di Rui Patricio sono la nuova certezza

Per inquadrare una persona basta guardare gli occhi. Quelli di Rui Patricio sono grandi, intensi, forti. Il suo è lo sguardo di chi si è abituato, negli anni, a fare il padrone della scena. A Cagliari si è avuta la nuova conferma: la Roma ha comprato un portiere che non la tradirà. E anzi la salverà dalle minacce altrui. Con la parata su Pavoletti, sullo 0-1, ma anche con l’uscita coraggiosa dell’ultimo secondo in cui ha rischiato di farsi male, ha creato l’albero della vittoria e poi ne ha custodito gelosamente i frutti. A chi ragionava sul costo dell’operazione, sull’età avanzata del professionista, a chi sottolineava un paio di svarioni nella preparazione estiva, Rui Patricio ha risposto con la sua qualità migliore: la calma. Contro il Milan arriva un altro esame, tra i più difficili. Ma se la Roma ha subito solo due gol nelle ultime quattro di campionato, le mani di Rui Patricio hanno certamente avuto un peso non banale. Non solo per la firma su interventi prodigiosi, ma anche per la gestione delle situazioni ordinarie.

(corsport)