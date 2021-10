Già 80.000 spettatori tra Napoli e Milan

Nonostante la sconfitta contro la Juventus, i tifosi giallorossi vogliono sempre seguire la propria squadra, tanto che si va verso un doppio tutto esaurito per i match contro Napoli e Milan. Nella sfida contro i partenopei sarà la prima volta in cui saranno presenti i nuovi abbonati, che ieri hanno raggiunto quasi il tetto dei 20.000 e, grazie agli ulteriori biglietti venduti, il totale di presenze è salito a 40.000. Per la partita contro il Milan invece, ieri il totale tra abbonamenti e biglietti aveva raggiunto quota 39.000. Mourinho ed i tifosi sperano di vedere Zaniolo in campo proprio dal match contro i rossoneri.

(corsera)