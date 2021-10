Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giornale, sarebbe pronta una nuova rivoluzione nel calcio, infatti si inizierà ad utilizzare una tecnologia che segnalerà automaticamente il fuorigioco. Questo strumento si chiama Hawk-Eye. L'obiettivo sarebbe quello di lanciarlo in modo definitivo nel Mondiale 2022 in Qatar, ma prima potrebbe essere sperimentato nella seconda parte di questa stagione in Serie A.

(Il Giornale)