Fuori casa ben 10 sconfitte nel 2021

In casa la Roma ha fatto 13 punti, più di tutti, anche del Napoli che ne ha conquistati 12. In vista del match di Cagliari, preoccupa il rendimento in trasferta: l'unica vittoria è arrivata contro la Salernitana ad agosto, poi le sconfitte con Verona, Lazio e Juventus. Il problema non riguarda solo Mourinho: se si sommano i suoi risultati a quelli di Fonseca si arriva a 10 stop in campionato in 16 trasferte. Un record negativo nell'anno solare: i giallorossi non fanno peggio dal 1961, stagione in cui furono 11 i ko in trasferta.

(Corsera)