Figuraccia Roma. Il Bodo dilaga, Mou crolla 6-1: “È colpa mia, ma la rosa…”

Se la Roma dei Friedkin e di Mourinho voleva entrare nella storia, si può dire che l’abbiano già fatto, peccato che abbiano scelto la partita sbagliata. La sconfitta per 6-1 contro il Bodo ha un peso maggiore persino del 7-1 contro lo United o il Bayern Monaco. Nella modesta Conference League i giallorossi hanno perso la testa del girone e sono ora a rischio playoff. Mourinho a fine gara ha detto: "Il Bodo è più forte della Roma scesa in campo“, ma secondo i valori di mercato, i titolari dei norvegesi arrivano circa a 6,5 milioni, mentre l’undici di partenza giallorosso di ieri assumerebbe un valore virtuale di 111 milioni. Al termine del match i 400 eroici tifosi hanno rifiutato la maglia di Pellegrini e sono rimasti a parlare con il capitano, che si è scusato per la partita. Non ha quasi senso parlare di Botheim e compagni, apparsi fenomeni, ma sarebbe ingeneroso prendersela solo con i vari Reynolds e Kumbulla. La Roma è apparsa imbelle e questo non è possibile neanche ai livelli della Conference. La proprietà è rimasta basita dal k.o., mai Mourinho aveva preso 6 gol in un match e a fine partita ha detto: "tutta colpa mia, volevo dare opportunità a chi non gioca tanto e, per la rosa che abbiamo, far riposare chi è sempre in campo. Se potessi giocare sempre con gli stessi lo farei, ma è un gran rischio. Sapevo i nostri limiti, ma mi aspettavo una risposta migliore. Ai Friedkin ho già parlato, serve qualità. Contro il Napoli giocheremo avendo sulle spalle il peso di una sconfitta storica“.

(Gasport)