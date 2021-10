Alle 14.30 al Tre Fontane in scena il big match di Serie A Femminile tra Roma e Juventus. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno, anche se le bianconere hanno una partita in più mentre la Roma deve recuperare la gara contro l'Inter, rinviata per i casi di Covid in casa nerazzurra.

Out le infortunate Giugliano e Ciccotti, oltre a Kajzba, che si è rotta il crociato. Tornerà il pubblico, che in una gara casalinga della Roma Femminile mancava dal febbraio 2020.

(Corsera)