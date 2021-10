Felix, una velocità speciale: dà nuove alternative alle scelte di Mourinho

A Cagliari Mourinho aveva bisogno di dare una scossa alla propria squadra, dopo il messaggio lanciato con le esclusioni di Villar, Reynolds e Borja Mayoral, e per farlo ha lanciato nella mischia il giovane Felix. Il talento della Primavera di De Rossi arrivato alla fine dello scorso mercato invernale è la dimostrazione di cosa cerchi lo Special One: chi ha più fame gioca. Il giovane ghanese si è diviso fin qui tra Under 18 e Primavera, realizzando in 27 partite 15 reti, ma Mourinho lo ha iniziato ad apprezzare a Trigoria e ha scelto di convocarlo prima contro il Napoli e poi contro il Cagliari. Adesso c'è la sfida contro il Milan e non è da escludere che Mourinho scelga di stupire tutti con altre scelte di questo tipo.

(gasport)