Felix Afena: la baby sfida di Mourinho

La vittoria di mercoledì a Cagliari è stata merito di Mourinho, che nonostante si trovasse in tribuna ha giocato la carta che ha cambiato la partita. L'ingresso in campo di Felix Ohene Afena-Gyan, attaccante diciottenne ghanese proveniente dalla Primavera di De Rossi, ha dato la svolta giusta al match permettendo ai giallorossi di portare a casa i tre punti. E ora lo Special One si gode il giovane, così come gli altri che ha già lanciato dal suo arrivo nella Capitale. Ci sono i centrocampisti Bove e Darboe, che già lo scorso anno si era messo in mostra; c'è l'esterno offensivo Zalewski e nelle amichevoli precampionato si è visto anche Tripi. Solo convocati senza mai giocare per ora Missori e Volpato, su cui però Mourinho sembra voler puntare. Felix non è una novità però, visto che lo scorso anno a marzo già si allenava in prima squadra con Fonseca. Oggi intanto si riprenderà a Trigoria, dove la squadra inizierà a preparare lo scontro diretto contro il Milan. Al Fulvio Bernardini atteso il professor Lempainen, che ha operato Spinazzola, per una visita di controllo.

(Il Messaggero)